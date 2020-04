Projectgroep SuperDunes zet bevrijdingsvoorstelling om in korte film

CASTRICUM - Al geruime tijd was projectgroep SuperDunes bezig met het voorbereiden van een speciale voorstelling ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Het coronavirus gooit echter roet in het eten.

Daarom heeft de groep, die zijn wortels vindt in Castricum maar deelnemers vanuit de hele provincie heeft, besloten om de voorstelling dan maar online uit te zenden. Onder leiding van cameraman en liedjesschrijver Chris Kesting is de voorstelling corona-proof gemaakt en bij NH Nieuws te bekijken.

In de voorstelling worden verschillende elementen, waaronder zang en theater, samengevoegd om een beeld te geven van de Tweede Wereldoorlog. Centraal staan een lied over Anne Frank en het lied 'Stilte na de Storm', dat telkens in de voorstelling terugkomt.

Bekijk hieronder de volledige voorstelling met ondertiteling. Wil je meer informatie over SuperDunes of andere liederen bekijken? Dat kan via deze link.