Ouder-Amstel ontspringt de dans: nog geen coronadode te betreuren

OUDER-AMSTEL - In de gemeente Ouder-Amstel is voorzover bekend nog niemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is daarmee de enige gemeente in Amstelland waar op dit moment geen coronadoden zijn te betreuren. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.

Amstelveen

Uit de cijfers blijkt dat Amstelveen nog steeds het hardst getroffen is: 33 mensen kwamen hier te overlijden. Relatief is dat 36,0 per 100.000 inwoners. 55 mensen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Relatief is dat 60.0 per 100.000 inwoners.

Aalsmeer & Uithoorn

Aalsmeer en Uithoorn volgen met 2 coronadoden, relatief is dat 6,8 per 100.000 inwoners. Kijk je naar het aantal mensen dat in beide gemeenten zijn opgenomen in ziekenhuis, dan praten we in Aalsmeer over 9 patiënten (relatief: 28,3 per 100.000). In Uithoorn zijn er 16 zieken (relatief: 54,3 per 100.000).

Ouder-Amstel

In Ouder-Amstel moesten 5 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis, relatief is dat 35,6 per 100.000 inwoners.