'Handige' automobilist vervoert karton op zijn autodak: politie is minder blij

Het karton lag los op het dak en werd door de bestuurder en de passagier vastgehouden. De agenten spraken de automobilist daar op aan. Die voelde de bui hangen en gaf zijn fout onmiddelijk toe.

De man mocht zijn reis verder vervolgen nadat hij het karton klein had gevouwen en in zijn kofferbak had opgeborgen. Onduidelijk is waarom hij dat niet eerder had gedaan.

Waarschuwing

De bestuurder kwam er overigens genadig van af: de politie liet het bij een waarschuwing en bespaarde de automobilist een prent van 140 euro.