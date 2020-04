Hoe zit het met het boeken van hotelkamers? Vragen en antwoorden over het coronavirus

Het coronavirus houdt de provincie stevig in zijn greep. Vanwege het besmettingsgevaar zijn er strenge regels van kracht en ligt het dagelijks leven zo goed als plat. Mensen zitten met veel vragen over wat de coronacrisis voor hen en voor de provincie betekent. NH Nieuws gaat de komende tijd op zoek naar het antwoord op jouw vraag.

Kan het virus verspreid worden via het water in zwembaden? De overlevingskans van het nieuwe coronavirus in zwembaden (met chloor) is volgens het RIVM vrijwel nihil. Voorlopig hoeven we daar echter niet over na te denken: alle sportaccommodaties (dus inclusief zwembaden) zijn gesloten. Hoe zit het met hotels? Kan ik gewoon een kamer boeken? Hotels zijn gewoon open voor overnachtingen van gasten. Er zijn zelfs hotels die ondertussen voldoen aan de norm voor anderhalve meter afstand en daardoor gewoon eten kunnen serveren. Regels kunnen echter veranderen, dus check altijd even de mogelijkheden voor het boeken bij het hotel dat je op het oog hebt. Ik zit in de risicogroep, mijn kleinzoon van 13 woont bij mij. Ben ik verplicht om hem weer naar school te doen? Premier Rutte gaf aan dat hij hoopt dat alle ouders en verzorgers hun kinderen nu weer naar school zullen sturen. Maar als ze toch wegblijven wordt er niet meteen een leerplichtambtenaar op afgestuurd, zei de premier tijdens een persconferentie. Mag je als ouder kinderen in huis vragen? Kinderen onder de twaalf jaar mogen met elkaar buitenspelen. Kinderen van 12 tot 18 jaar mogen ook samen buiten zijn en/of sporten, als ze anderhalve meter afstand van elkaar houden. Het RIVM zegt dat binnen spelen tot 12 jaar ook mag, maar drukt ouders op het hart het te beperken tot kleine groepjes.