Dochters van Jos Wienen leden vermoedelijk aan corona: "Eén is echt heel ziek geweest"

HAARLEM - De drie dochters van burgemeester Jos Wienen hebben vermoedelijk te kampen gehad met het coronacrisis. Eén van hen is ook positief getest. "Zij is echt heel ziek geweest", zegt Jos Wienen tijdens een gesprek in debatcentrum de Pletterij.

Het gesprek is onderdeel van een serie gesprekken die interviewer Jan Hoekema voert in de Pletterij. Wienen is openhartig over zijn privé-leven. Zijn 26-jarige dochter werd heel erg ziek door het coronavirus. "Zij is net niet opgenomen. Ze had wel ademhalingsproblemen, benauwdheid, koorts en hoest. Dan denk je: maak jezelf niets wijs. Ook jonge mensen kunnen heel erg ziek worden. Je kan als jong iemand ook in levensbedreigende situaties komen."

De coronacrisis raakt Wienen ook omdat hij zijn ouders niet kan bezoeken, zegt hij in het gesprek. "Dat is voor mij het meest direct ingrijpende aan de crisis. Ik ging iedere week bij ze op bezoek. Zij zijn 89 en 88 jaar en dementeren, maar ze herkennen ons nog wel. Dat contact is nu afgesneden en niet goed te vervangen."

Sterfbed

Helemaal heftig werd het toen zijn moeder onlangs kritiek kwam te liggen. Daardoor mocht Wienen wel zijn moeder, maar niet zijn vader bezoeken. "Dat had niets met corona te maken. De instelling dacht dat ze op haar sterfbed lag. Daarom mochten we toch bij haar. Ze is weer opgekrabbeld." Er werd gezegd dat het persoonlijke contact haar erg heeft geholpen. Volgens Wienen trek je dan maar één conclusie: "Je wilt niet dat mensen zolang geïsoleerd zijn en geen contact hebben."

Nog een ander inkijkje in zijn persoonlijke leven geeft Wienen als het gaat over het geloof. Hij zegt zich vast te houden aan Psalm 91 waarin min of meer staat dat God zich over de gelovige zal ontfermen 'wanneer de pest rondwaart'. Daar haalt hij kracht uit: "Mijn leven is in God's hand. Dat geeft me een enorme rust."

Kijk hieronder het hele gesprek terug: