Door coronavirus besmette bemanning onderzeeboot doneert bloed aan ziekenhuis

Nu dit voorbij is, hebben de inmiddels genezen bemanningsleden eerder deze week besloten om bloed te doneren aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Hun bloedplasma kan helpen bij de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus.

Een deel van de bemanning vertoonde tijdens de reis lichte griepverschijnselen. Daarop werd een arts ingevlogen zodat de zieken konden worden getest. Acht van de 58 bemanningsleden bleken het coronavirus te hebben of hebben gehad. Twee weken eerder dan gepland keerde de onderzeeboot terug in Den Helder. De bemanning ging vervolgens quarantaine.

Corona in de Noordkop & Texel

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

๐Ÿ‘ฅ Word lid van de Facebookgroep Nieuws uit de Noordkop en Texel en krijg updates in je tijdlijn