Broeker Frank Evenblij wil Eredivisie beslissen met penalty's: "Ludiek, maar serieus idee"

Dat moet gebeuren via strafschoppen, misschien wel het spannendste onderdeel van de sport."Ik mis het voetbal ontzettend", vertelt de presentator van Bureau Sport. "We hebben daarvoor een oplossing bedacht. Dan heb je echt weer iets om naar uit te kijken en je blijft op anderhalve meter afstand."

Het draagvlak wordt langzaam uitgebreid en de mannen van Bureau Sport hebben al een aantal eredivisiespelers enthousiast gekregen. Ook scheidsrechter Bas Nijhuis ziet het plan zitten. "Ik vind het echt een super idee", reageert hij. "Dan hebben we gewoon een terechte kampioen. Ik ga direct een mail naar de KNVB sturen."

Hoop op FOX

De planmakers hopen ook televisiezender FOX Sports zover te krijgen met dit idee aan de slag te gaan, zodat het publiek thuis de afwikkeling van de Eredivisie kan volgen. FOX-analist Ronald de Boer is uitgesproken: "Klinkt helemaal leuk, maar gaat niet gebeuren." Toch houdt Frank de moed erin. "Het is een ludiek idee", vertelt hij. "Maar het is wel serieus een hele leuke manier om de wedstrijden af te kunnen spelen."