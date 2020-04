Texelhopper neemt corona-maatregelen: plastic scherm, helft minder passagiers

In een filmpje dat vandaag op Facebook is verschenen, laten chauffeurs Bart de Vries en Ben Kenter van de Texelhopper zien dat er onder meer een plastic scherm in de busjes is gekomen om de chauffeur en de passagiers van elkaar te scheiden.

Er worden maximaal vier personen per rit in de bus (geschikt voor acht personen) gepland, zodat tijdens het rijden de anderhalve meter afstand ten opzichte van elkaar in acht kan worden genomen.

Betalen met de OV-chipkaart is tijdelijk niet mogelijk, dat moet nu met een pinpas. De ritprijs is bovendien verlaagd van 3 euro naar 2 euro. Ook worden alle delen in de bus waarmee passagiers in aanraking zijn geweest, na een rit telkens grondig schoongemaakt.

De Texelhopper doet overigens wel een beroep op de reiziger om alleen te reizen als dat noodzakelijk is.

Bekijk hieronder de video van de Texelhopper op Facebook: