Eigen merchandise voor Café Lange Jan: "Zo kunnen de gasten ons toch een beetje steunen"

ENKHUIZEN - Een trui, romper of t-shirt met het logo van je favoriete stamkroeg? Voor de Enkhuizenaar is het te koop in de webshop van Café Lange Jan. De webshop wordt mogelijk gemaakt door het landelijke initiatief 'Vrienden van de horeca' - dat horecaondernemers belangeloos steunt in tijden van de coronacrisis.

Foto: Vrienden van de Horeca

Eigenaar van Café Lange Jan, Jasper Kofman, hoorde van het initiatief 'Vrienden van de Horeca' en was direct enthousiast. "Als mensen met het logo van hun café rond kunnen lopen, dat is toch mooi. Ik heb best wat kennissen die kinderen krijgen en die geven elkaar dan zo'n romper cadeau." De eigenaar hoefde alleen maar een logo in te sturen en hij had een eigen webshop. "De reacties zijn heel goed en de verkoop boven verwachting." Er zijn al twintig items verkocht, maar rijk wordt Hofman er niet van. "Het is puur voor de leuk. Ik krijg vijf euro per stuk dat verkocht is, maar dat is wel welkom in deze tijd dat er helemaal niks binnenkomt. Zo kunnen de gasten ons toch een beetje steunen."

Sinds de maatregel voor de horeca inging is Café Lange Jan gesloten. De eigenaar is er nuchter onder, maar het is wel vervelend, vertelt hij. "We zijn gelukkig een gezond bedrijf met een buffer, maar het moet natuurlijk niet te lang duren." Help de horeca Om de zwaar getroffen horecasector te steunen zijn twee vrienden en internetondernemers Michel Fidder en Mark van der Zande uit Arnhem het initiatief 'Vrienden van de horeca' gestart: Een webshop waar alle stamgasten unieke merchandise kunnen kopen van hun favoriete horeca-zaak. Het idee ontstond al snel bij Mark. “Ik draai, naast mijn werk voor het internetbureau, ieder weekend als ‘DJ FeestBeest’ in diverse horeca in Nederland. Door de uitbraak van het coronavirus zag ik hoe zwaar zij het hadden. Zo is het idee ‘Vrienden van de horeca’ ontstaan." Horeca-ondernemers kunnen zich gratis inschrijven voor een eigen webshop. De ondernemer stuurt zijn logo op en er wordt kosteloos een eigen webshop aangemaakt waar de liefhebber merchandise kan kopen van het café om de hoek. Landelijk doen momenteel drieënveertig horeca-ondernemers mee. Van andere West-Friese cafés is nog geen webshop opgezet.