Beelden Zee van Staal ontsierd door graffiti-tags

"Heel vervelend dat dit is gebeurd", zegt Bert Maas, voorzitter van Een Zee van Staal. "Het zijn prachtige beelden die we netjes proberen te houden." De tags 'NRSL' verwijzen naar zich hooligans noemende supporters die zijn verbonden aan Ruch Chorzov, een Poolse voetbalclub.

Niet stigmatiseren

In Wijk aan Zee verblijven veel Poolse arbeidsmigranten. "Het zit er dus in dat het van hen afkomstig is. Waarmee ik niks wil zeggen over Polen. Ik wil niet stigmatiseren. We kunnen het prima met elkaar vinden hier in het dorp. Maar er zijn er dus kennelijk een paar die dit soort dingen doen."