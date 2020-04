De Peiling: Clubs en discotheken willen leeftijdsgrens in plaats van 1,5-meterregel

Brief

26 clubs, waaronder Jimmy Woo, Bitterzoet, Escape, Marktkantine, Panama, Melkweg en Paradiso, hebben een brief gestuurd aan het gemeentebestuur. Ze zijn van mening dat het houden van anderhalve meter afstand in een club niet werkt. Er zouden dan maar weinig bezoekers tegelijk toegelaten mogen worden. Bovendien denken de clubs dat toezicht houden op de anderhalve-meter regels niet te doen is.

Alleen twintigers en dertigers

Door alleen twintigers en dertigers toe te laten denken de uitgaansgelegenheden dat de kans op verspreiding van het coronavirus laag blijft. Daarnaast willen ze met warmtecamera's en thermometers bij de ingang bezoekers controleren op koorts.