Alkmaar Culinair Plaza 2020 gaat niet door

ALKMAAR - Het Alkmaar Culinair Plaza dat in september zou plaatsvinden gaat niet door. Dat meldt de organisatie via Instagram . De coronacrisis zorgt in deze tijd voor flink wat onzekerheid bij ondernemers. Organisator Junior Kamer Alkmaar (JCI) hakt daarom de knoop door en heeft het culinaire evenement geannuleerd.

"Doordat de vergunningsverplichtige evenementen in ieder geval tot 1 september zijn geannuleerd (en mogelijk nog langer) zijn de risico's voor de organisatie en alle betrokken partijen te groot", is te lezen in het bericht op social media.

Junior Kamer gaat nu alles op alles zetten om in 2021 een "fantastisch Alkmaar Culinair Plaza" neer te zetten. Tot die tijd wil de organisator zich inzetten om de kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen in tijden van deze crisis.

De organisatie doneerde al eerder een aantal tablets aan het Noordwest Ziekenhuisgroep en ook de Voedselbank ontvangt met regelmaat de nodige ondersteuning.