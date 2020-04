Gemeente Zaanstad opent wel de sportclubs, maar gemeente Purmerend en Beemster niet

PURMEREND - Een week na de uitspraken van premier Rutte over versoepelende maatregelen voor kinderen zijn in sommige gemeentes de sportclubs open, maar in andere gemeentes niet. "Elke gemeente doet het op z'n eigen manier."

Bij tennisvereniging LTVZ uit Zaandam sloegen sinds anderhalve maand kinderen de bal weer over het net. Trainer Matteo Fausto maakte er dan ook gelijk een feestje van, want hij versierde de baan met slingers en ballonnen. "We zijn ook in een feeststemming", aldus een enthousiaste Fausto. "De kinderen staan te popelen en ik ook." Na de eerste les moest de jonge Saul Jans toegeven dat z'n conditie wat minder is geworden, maar hij beleefde wel veel plezier aan het tennis. "Heel leuk, nu kan ik weer mooie slagen maken." Blije kinderen in Zaandam, maar iets verderop is dat niet het geval. Lege velden en gesloten sportparken in de gemeente Purmerend en Beemster, want daar zijn ze nog niet klaar voor de nieuwe maatregelen. De sportclubs gaan daar volgende week open. "Elke gemeente mag zelf bepalen wanneer verenigingen weer open gaan", vertelt Johan Ram. De manager van sportstimulering Spurd vindt dat er veel geregeld moest worden afgelopen week. "Het kost veel tijd, want het moet wel voldoen aan de noodmaatregelen en de protocollen."

De kinderen bij tennisvereniging LTVZ in Zaandam zijn in ieder geval blij met de gemeente Zaanstad. Al moeten ze wel een beetje wennen aan de nieuwe maatregelen. Zo is het clubgebouw gesloten, zijn ouders niet welkom en zijn er verschillende routes om naar binnen en buiten te gaan. Saul Jans: "Raar, maar je leert ervan. En ik heel bij om weer terug te zijn."