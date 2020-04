Coronamaatregelen Twiske verlengd: parkeerplaatsen blijven dicht

OOSTZAAN - De parkeerplaatsen van recreatiegebied 't Twiske gaan op z'n vroegst op 19 mei weer open. Dit is op basis van de nieuwe noodverordening die geldt voor 't Twiske.

Het gaat om de volgende parkeerlocaties: de Zuiderlaaik, Polderweg, Lange Jap en Twiskeweg. Het gaat om een aanpassing van de noodverordening die voor het hele gebied van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland geldt.

De noodverordening is ingesteld om de coronamaatregelen te kunnen handhaven. De meeste maatregelen in de verordening golden al tot eind april, alleen voor de parkeerplaatsen bij het Twiske was een uitzondering gemaakt, die zouden op 28 april weer open gaan.