Amsterdams Tassenmuseum sluit voorgoed de deuren

AMSTERDAM - Het Tassenmuseum aan de Amsterdamse Herengracht sluit na dertien jaar voorgoed de deuren. Het museum was vanwege de coronacrisis al sinds 13 maart gesloten, maar zal niet meer heropenen. Er is volgens het museum onvoldoende perspectief voor de toekomst.

Het Tassenmuseum opende in 2007 de deuren en verwelkomde sindsdien meer dan een half miljoen bezoekers. De collectie bestaat uit zo'n 4500 items. Getracht wordt om de collectie bij elkaar te houden.

Volgens het museum zijn alle opties om langer open te blijven uitvoerig onderzocht. "Uiteindelijk is de sluiting van het museum en de afwikkeling hiervan de meest passende vorm om dit prachtige initiatief af te ronden."

"Er zijn helaas onvoldoende financiële middelen in de vorm van subsidies en sponsoring gevonden voor continuering op lange termijn", zo valt te lezen op de website van het museum. "Het was een moeilijke keuze."

