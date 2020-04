Verhuur LEGO-bouwpakketten loopt storm: "Het is een gekkenhuis"

BUSSUM - De winkel bestaat al enkele jaren maar nog nooit werd de deur zo plat gelopen als de afgelopen weken. Van heinde en verre komen klanten naar zijn winkel om een nieuwe doos met bouwsteentjes mee naar huis nemen. Tijdens de coronacrisis loopt de verhuur van grote LEGO-dozen als een trein.

Al meer dan drie jaar verhuurt Dennis de Vos in zijn Bussumse bouwsteenwinkel LEGO. In die tijd heeft hij een flinke klantenkring opgebouwd, maar de afgelopen weken is het aantal klanten bijna verdubbeld. Wie lid wordt, kan wekelijks een keuze maken uit de circa duizend bouwpakketten. Succesvol De extra klandizie is meer dan welkom, want de kinderfeestjes en evenementen die het bedrijf ook organiseert gaan nu niet door. De verhuur is zo succesvol dat het bedrijf de crisis zonder problemen overleeft.

'We hebben ongeveer duizend bouwdozen, maar die zijn er momenteel bij lange na niet meer', zegt Dennis met een glimlach. Toch hoeven de nieuwe klanten niet te vrezen, want er komen nu dagelijks zo'n vijftig bouwpakketten bij. De ruimte in de winkel is beperkt, maar dat maakt de klanten niets uit: geduldig wachten ze voor de deur op hun beurt. Ze komen niet alleen uit 't Gooi, uit het hele land en hebben er in veel gevallen een flinke rit voor over om een mooie LEGO-doos op te halen.

De Taj Mahal, Starwars of technisch LEGO: de klanten hebben volgens Dennis geen uitgesproken voorkeur. Het loopt allemaal goed. De mensen willen vooral dozen van een paar honderd euro die ze zelf te duur vinden. "Het moet vooral groot zijn."

Een gezin uit Houten gaat met kinderen en drie dozen blij de deur uit. Een vader uit Zoetermeer is een fervent bouwer maar is inmiddels uitgekeken op Taj Mahal van ruim driehonderd euro. Die heeft hij verkocht en met een nieuwe leendoos gaat hij weer naar huis. En als er een keer een stukje verdwijnt, is dat niet erg want de Bouwsteenwinkel heeft een enorme voorraad aan losse steentjes. Omdat niemand met een incomplete bouwdoos aan de slag wil, wordt dat meestal gemeld en weer aangevuld.