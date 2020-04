Kinderen maken eigen coronavirusgedrochten voor Monsterlijk Museum

Het kunstproject is speciaal opgezet voor kinderen die vanwege de coronacrisis nu al lange tijd thuis zitten en zo langzamerhand tegen de muren opvliegen. Zo zijn ze even lekker bezig en kunnen ze hun zinnen verzetten. "Op een gegeven moment zijn ouders ook wel klaar met cupcakes bakken en dit is een mooie creatieve afleiding", aldus Rob Komen.

Als een virusgedrocht af is, wordt het kunstwerk tentoongesteld in het digitale Monsterlijk Museum. Daar loopt het storm. "We krijgen ontzettend veel inzendingen en niet alleen vanuit Alkmaar, maar ook uit Groningen, Amsterdam en zelfs India. Het is een beetje een gat in de markt", vertelt hij lachend. "Rijk worden we er niet van, maar dat maakt niet uit. Het is vooral leuk om te zien wat kinderen allemaal insturen."

Echte tentoonstelling

Komen besluit: "Als het virusgedrocht opgehoepeld is, gaan wij ook nog een echte tentoonstelling inrichten van alle werkstukken in de centrale bibliotheek in de stad." Dat zijn er inmiddels wel veel, maar er wordt volgens Komen geen selectie gemaakt. "Dan wordt de halve bibliotheek maar volgestopt."