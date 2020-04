Noordwest Ziekenhuis pakt ook andere zorg weer op, te beginnen met urgente zorg

"Onze medisch specialisten bekijken dit per patiënt", aldus het ziekenhuis. "Afhankelijk van de noodzaak kan het zijn dat patiënten langer moeten wachten op een afspraak dan ze gewend zijn. We beseffen ons terdege dat dit heel vervelend is. We vertrouwen op ieders begrip in deze uitzonderlijke tijden. Voor degenen voor wie wij een afspraak of ingreep inplannen, kan het zijn dat zij gevraagd worden naar een andere locatie van Noordwest te komen."

Zodra het verantwoord is, zal het ziekenhuis beetje bij beetje meer reguliere zorg hervatten. Patiënten worden hierover telefonisch door het ziekenhuis geïnformeerd.

Om de stroom aan coronapatiënten zo goed mogelijk op te vangen, werden vrijwel alle planbare operaties en controles uitgesteld. Enkel de spoedzorg (behandelingen tegen kanker, begeleiding bij geboortes en acute hulp na ongevallen) bleef doorgaan.

Noordwest Ziekenhuisgroep waarschuwt dat later mogelijk weer operaties worden uitgesteld. "Bijvoorbeeld als opnieuw een toename van het aantal coronapatiënten ontstaat. Uitgangspunt hierbij is en blijft het bieden van verantwoorde zorg in een veilige omgeving."