Kunstjacht Velsen ontvouwt zich in coronatijd: "Laat jezelf zien"

IJMUIDEN - Irenka van der Plas hoopt de cultuursector met haar initiatief Kunstjacht Velsen een impuls te geven. Het idee is simpel: creatievelingen plaatsen kunst voor het voorraam, nieuwsgierigen zoeken ze via de Facebookpagina op. "Je daagt mensen hiermee uit om op jacht te gaan naar kunst die ze interessant vinden", zegt de IJmuidense. "Maar je daagt hopelijk ook mensen uit om het te gaan maken."

De cultuursector wordt door de coronacrisis recht in het hart geraakt. Geen optredens meer, ook geen exposities. De IJmuidense keramiekkunstenares Irenka denkt graag in mogelijkheden en etaleert sinds kort haar werk in een verlaten schoolgebouw in IJmuiden, veilig achter het glas.

Ze roept andere kunstliefhebbers ook op om mee te doen en de locatie te delen via de Facebookpagina. "Zo is er nu ook weer een kunstenares die iets heeft gepost waarvan ik denk: Wow fantastisch, wat maak jij een prachtige schilderijen. En misschien slaat ze er nog wel een opdracht uit ook", aldus Irenka.

