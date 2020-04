We're better together: zo overleven Hilversummers samen de coronacrisis

HILVERSUM - De een ligt lekker te zonnen in de tuin, de ander slaat flink aan het sporten. Hilversummers redden zich wel tijdens de coronacrisis. Hilversum Marketing heeft een video gemaakt over wat Hilversummers allemaal doen onder de noemer 'We're better together, samen zijn we Hilversum'.

NH Nieuws

Hilversummers werden eerder deze maand opgeroepen een filmpje te maken waarin ze laten zien hoe ze thuis zitten door het coronavirus. Dat werd volop gedaan. De leukste fragmenten leveren nu deze video op. Het filmpje is voor en door Hilversummers en moet een hart onder de riem zijn voor iedereen. De videoclip is niet het enige waarmee flink wordt gewerkt om het saamhorigheidsgevoel te vergroten onder Hilversummers. Eerder kwam Hilversum Marketing al met een grote poster met de woorden 'Spread the love' en 'Samen zijn we Hilversum'. Hilversummers werden opgeroepen om die voor het raam te hangen.