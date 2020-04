Jeroen Verhoeven uitgeroepen tot cultkeeper van Ajax: "Toch iets achtergelaten"

NAARDEN - Door de supporters van Ajax is Jeroen Verhoeven dinsdag uitgeroepen tot dé cultkeeper uit de clubgeschiedenis. Hij troefde daarmee onder andere Stanley Menzo en Heinz Stuy af: "Heb ik toch iets achtergelaten in de tijd dat ik bij Ajax bij het eerste hoorde."

Ajax heeft een definitie opgesteld waar een cultspeler aan moet voldoen: Voetballer die zeer geliefd is bij (een klein deel van) het publiek, ondanks relatief (meestal) weinig succes. Bij het horen van de naam is er direct sprake van herkenning en enige nostalgie.

"Ik kreeg gisteren bij de zorg allemaal berichtjes dat ik 'iets' geworden was", vertelt Verhoeven aan NH Sport. "Een paar jongens kwamen naar me toe gerend: 'moet je kijken!' Toen zag ik het langskomen op Twitter. Heel grappig."

"De nostalgie is wel bij mij van toepassing als je het pizza-gerelateerde noemt in ieder geval", reageert Verhoeven, die ook bij FC Volendam, FC Utrecht, RKC Waalwijk en ASV De Dijk onder de lat stond. Tijdens zijn voetbalcarrière werd er vaak 'pizza' gescandeerd vanaf de tribunes als hij een bal uittrapte. Daar heeft Verhoeven overigens zelf nooit problemen mee gehad, zo is te zien in onderstaande video.

De reden waarom Ajax-supporters Verhoeven hebben verkozen boven Menzo, Stuy, Hans Vonk en Gerrit Keizer weet de inwoner van Naarden niet. "Misschien zit ik nog goed in het geheugen van de mensen. Ik kan alleen zien dat de mensen op mij hebben gestemd. Maar het is natuurlijk leuk dat ik zo genoemd word. Heb ik toch iets achtergelaten in de tijd dat ik bij Ajax bij het eerste hoorde."

Leertraject voor jongeren met een stoornis

De cultkeeper runt tegenwoordig Indoorspeeltuin Plezier in Soesterberg. Dat is een dagbesteding met leertraject voor jongeren met een stoornis die niet naar school kunnen. Ook zij worden getroffen door de coronacrisis. "De dagbesteding is horeca en horeca is dicht. We wachten op de maatregelen van het RIVM, meer kunnen we niet doen. Gezondheid is het belangrijkste. Het leertraject is wel open gebleven", aldus Verhoeven.