Negen jaar werk verdampt: "Ik moet zorgen dat ik de hypotheek kan betalen"

HAARLEM - Negen jaar lang bezorgde Ton Witkamp op zijn bakfiets in weer en wind zijn HaarlemXL UITagenda op 500 adressen in Haarlem en omgeving. Toen kwam de coronacrisis en werd alle omzet in een paar weken tijd weggeslagen. "Negen jaar werk is verdampt."

In de culturele wereld en in de horeca vallen door de coronacrisis harde klappen. Er zijn amper inkomsten, geen activiteiten en dat werkt verwoestend door in het werk van de uitgeverij van Ton. Zijn opdrachtgevers zetten geen advertenties meer. "Mijn klanten zijn culturele instellingen, evenementenorganisaties, horeca en lokale winkeliers. En de gevolgen van de maatregelen tegen corona hebben het effect van een tsunami op deze sectoren. De bedrijven en organisaties die dit gaan overleven zullen jaren nodig hebben om te herstellen."

Verboden

In het begin van de afgekondigde coronamaatregelen dacht Ton nog wel goed te zitten. "Vlak voor de coronacrisis zei ik nog: het zal toch niet zo zijn dat alle theaters dichtgaan? Ik redeneerde eind maart: 'ach, die theaters gaan in april wel weer open.' Maar na de laatste persconferentie vorige week, waar onder meer werd gezegd dat alle evenementeren tot 1 september verboden zijn, belde mijn vrouw en ze zei: 'we moeten een reddingsboei gaan zoeken'. Ik draaide de helft van mijn jaaromzet in de maanden maart tot en met mei. En nu is er niets. Het geld is op en ik moet als de sodemieter geld gaan verdienen."

Erkenning

Ton maakte naast de HaarlemXL UITagenda ook de HaarlemXL Citymap en de programmaoverzichten van Haarlem Jazz & More en de Stripdagen. Hij zette ze zelf op, zonder subsidie of andere gelden. Hij en zijn gezin leefden van de advertenties die werden geplaatst.

"Het maakte me trots en dankbaar dat de Toneelschuur, Stadsschouwburg en de Philharmonie maandelijks hele advertentiekolommen bij me afnamen. Dat was naast een financiële basis, ook de erkenning dat we een goed product maakten. We hebben altijd de lezer voorop geplaatst en wilde geen reclamefolder zijn."

Slachtoffer

Het bedrijf draaide goed en gezien de evenementen die op de agenda stonden, was er een goed vooruitzicht voor Ton. "Als het coronavirus er niet was geweest, had ik een topjaar gehad. Dit is een klassiek geval van het slachtoffer zijn van de coronacrisis. Ik had het misschien wat langer volgehouden als ik een buffer had gehad, maar ook niet veel langer. Het is zoals het is. Ik moet nu snel tijd steken in het zoeken van een nieuwe baan. De auto moet verkocht. Ik moet nu zorgen dat de hypotheek betaald kan worden."