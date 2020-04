Theaterschool Hoorn moet geduld hebben: deuren voorlopig nog niet open

HOORN - Toen premier Mark Rutte vorige week bekendmaakte dat basisscholen vanaf 11 mei hun deuren weer mogen openen, had ook theaterschool het Talenten Theater in Hoorn goede hoop. Veel leerlingen van basisschoolleeftijd krijgen toneelles op hun school, maar toch moeten de theaterdeuren voorlopig gesloten blijven.

Het was dan ook een flinke domper voor de school uit Hoorn. "Dat was wel wat wij bedacht hadden: als de basisscholen weer open gaan, zullen wij ook wel weer mogen. In elk geval met onze jongste kinderen", vertelt Stephan Hendrikse, docent van het Talenten Theater.

"Het was niet heel duidelijk gezegd hoe het voor andere dingen gold. Sportclubs mochten bijvoorbeeld ook weer open, maar alleen in de open lucht. Het zat er dus echt niet in voor ons en dat was wel een tegenvaller", aldus Hendrikse.