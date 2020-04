Longfysiotherapeute helpt ex-coronapatiënten bij zware revalidatie

De revalidatie is voor patiënten die na een ziekenhuisopname thuis mogen revalideren. Maar ook mensen die klachten hebben zonder in het ziekenhuis gelegen te hebben, zijn welkom. Vanuit verschillende hoeken zullen specialisten zich buigen over het herstel van ex-coronapatiënten. Hoe lang een traject uiteindelijk duurt, verschilt per patiënt.

Multidisciplinair team

Voor mensen die langere tijd op de intensive care hebben gelegen, is revalidatie in hun eigen woonomgeving de eerste stap. "We hebben een multidisciplinair team opgezet, bestaande uit: een fysiotherapeut ergotherapeut, diëtiste, een logopedist en een psycholoog. Momenteel zijn we bezig met het leggen van contact met huis- en longartsen", vertelt Ineke.

De ademspierkracht, algehele spierkracht, conditie en de dagelijkse activiteiten worden tijdens de revalidatie in kaart gebracht. "Patiënten die een aangetoonde corona-infectie hebben gehad, kunnen wij pas face-to-face behandelen na minstens 24 uur klachtenvrij te zijn."

Niet-geteste mensen krijgen ook begeleiding, maar ontvangen deze via videogesprekken of er worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt. "Ik verwacht dat we in eerste instantie bij mensen aan huis de intake doen, maar als patiënten in staat zijn om naar de praktijk te komen, dan kunnen wij hen ook in onze praktijk in Zaandam ontvangen." Vanaf volgende week hoopt Ineke de eerste patiënten te kunnen behandelen.