Het politiebureau gaat verhuizen omdat het onderkomen aan de Groest gesloopt wordt om plaats te maken voor een nieuw bureau. Dat gebeurt omdat het Hilversumse bureau straks onderdak moet gaan bieden aan de centrale meldkamer van de politie Midden-Nederland. Het huidige bureau voldoet niet aan de eisen die daar bij gesteld worden.

Buurtbewoners rond de Bonairelaan hebben grote zorgen over de komst van een politiebureau naar hun straat. Ze vrezen overlast voor snel vertrekkende of aankomende politie-auto's, maar ook extra drukte in hun buurt. Nog voor de tegenstand goed en wel op gang kwam, werd de verhuizing door de politie afgeblazen.

Planning nog niet bekend

Nu gaat het dus alsnog gebeuren, maar wanneer is nog even de vraag. Het gebouw dat de politie gaat betrekken moet nog worden aangepast om de politie te kunnen ontvangen. De politie blijft zo lang mogelijk aan de Groest werken, maar als de slopershamer er in gaat dan moeten de agenten wel weg.