Opluchting bij boerin door einde 'lockdown' voor kippen: "Och man, ik ben zo blij!"

Rond half twaalf gaat de kleine doorgang voor de kippen in de stal geleidelijk open. Anders dan bij koeien zijn kippen niet zo enthousiast als ze na lange tijd de buitenlucht weer in mogen. "Kippen zijn het eigenlijk alweer vergeten, dat ze eerst gewoon elke dag naar buiten konden", zegt Silvie Boekhorst. "Dus je hebt altijd een beetje schuchter gedrag."

De kippen moesten in de stal blijven nadat er in Duitsland bij een kalkoenhouder vogelgriep was geconstateerd. Landbouwminister Carola Schouten kondigde vanaf 11 februari een ophokplicht af. Silvie ziet daarin wel een vergelijking met de 'lockdown' vanwege het coronavirus. "Dit was een 'totally lockdown', net zoals in sommige andere landen. Dat zijn we in de dierensector wel een beetje gewend."

