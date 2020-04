Strandtent Monnickendam ondergaat metamorfose voor 1,5 meter-samenleving

Doorzichtige plastic schotten, stoelen op anderhalve meter en een bijzettafel waar het personeel de bestelling op kan neerzetten om contact te voorkomen. Dat zijn enkele maatregelen die ze bij Strandvier al genomen hebben. "We zijn ook nog bezig met een reserveringssysteem en een eenrichtingsweg langs de tafels", vertelt eigenaresse Peggy Wijtzes.

Maar daar houdt het nog niet op. Zodra de tent weer open kan, is er plaats voor maximaal 80 personen, terwijl er voor de coronacrisis 300 man in de strandtent kon plaatsnemen. "Om toch een doorloop van mensen te hebben, willen we een tijdslot van anderhalf uur. Ook zijn we bezig met toiletten buiten om het aantal contacten binnen te minimaliseren."

Veilige en verantwoorde manier

Ondanks dat er nog geen duidelijkheid is wanneer de horeca weer open mag, zorgt Peggy ervoor dat haar strandtent helemaal corona-proof is als de deuren weer open mogen. "Als we dit pas gaan uitrollen op het moment dat we weer open mogen, zijn we nog een aantal weken kwijt. We nemen het risico om dat nu te doen, zodat we wel meteen open kunnen op een veilige en verantwoorde manier voor onze gasten én ons personeel."

Aanvankelijk had Strandvier op 1 april open moeten gaan, maar dat is tot nader order uitgesteld. Daarnaast is de horeca-onderneming seizoensgebonden, waardoor er een flink ingekort seizoen zal ontstaan. "Ongetwijfeld moeten we nog een keer meebuigen met de protocollen, maar als je al in beweging bent, is het een stuk makkelijker om mee te komen."

Afhalen om schade te beperken

Komend weekend start de strandtent met een afhaalservice. "We willen toch weer iets in het laatje krijgen en het personeel in beweging krijgen. Met misschien wat inkomsten die we nu krijgen uit de afhaalmaaltijden hopen we het tot 1 juli vol te houden, de hele zomer wordt wel lang."

Peggy hoopt daarom dat er na 20 mei een versoepeling komt, waardoor haar onderneming weer iets zou kunnen doen.