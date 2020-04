Kian, Faas en Thiemen staan weer op het veld in De Rijp: "Super leuk en heel fijn"

"Ik vergelijk het maar met koeien die na zeven maanden de wei weer in mogen en helemaal gek worden", omschrijft bestuurslid Martin Effting de blijdschap bij jeugdspelers van SV De Rijp. "Super leuk en heel erg fijn", zeggen spelers Kian, Thiemen en Faas van JO2 over hun eerste training in tijden.