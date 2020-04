Dieven stelen dure collectie zonnebrillen: "Het is heel erg zuur, zeker in deze tijd."

AMSTELVEEN - Dieven hebben vannacht een ravage aangericht bij Groenhof Optiek in Amstelveen. Ze gingen ervandoor met een dure collectie zonnebrillen van het Amerikaanse merk Dita Eyewear, gemaakt in Japan.

"Het neemt niet weg dat het altijd vervelend is, maar in deze tijd is het wel heel erg zuur natuurlijk," vertelt een medewerker van Groenhof Optiek: "Je wilt er helemaal niet mee bezig zijn. Doe het gewoon niet."

Het personeel vermoedt dat de dieven gericht te werk zijn gegaan en het alleen hebben voorzien op het exclusieve merk.

Hoe groot de schade precies is, wil Groenhof Optiek niet kwijt. Wel dat het enorm is, laat het op Facebook weten. "In ieder geval genoeg," zegt de brillenverkoper desgevraagd.