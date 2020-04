VVW Wervershoof: geen drankje in de kantine, maar wel mee voor thuis

De Westrand-pakketten zijn vernoemd naar het sportcomplex van de vereniging. Ze zijn verkrijgbaar in drie vormen: een familiepakket, een een gezelligheidspakket en een AA-pakket. Ook krijg je een lootje waarmee je kans maakt op een tegoedbon voor in de kantine.

De vereniging loopt door sluiting van de kantine een flink deel van de omzet mis. "Mei is voor ons de toernooienmaand met drie grote toernooien. Die inkomsten lopen we nu mis." De inkomsten van de pakketten zijn een kleine troost voor de kas. Maar de reacties zijn hartverwarmend. "De maatregelen zijn een grote strop voor veel verenigingen, ook die van ons. We merken dat leden de behoefte voelen ons als vereniging te steunen en zo geven we hen een mogelijkheid dat te doen."