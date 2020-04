Hoe wordt Zandvoort weer een dorp voor toeristen zonder grote massa's?

ZANDVOORT - Het is stil in Zandvoort en dat is afgezien van het afgelasten van de Formule 1, een vreemde gewaarwording. Normaal gesproken komt het dorp in deze tijd van het jaar tot leven door de komst van vele toeristen. Maar nu is het de vraag of Zandvoort deze zomer überhaupt nog wel toeristen mag en kan verwelkomen.

Al sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus, houdt Zandvoort Marketing zich bezig met hoe en wanneer ze toeristen kunnen verwelkomen. Verschillende scenario's passeren de revue en het is alles behalve eenvoudig, vindt Lana Lemmens, directeur van Zandvoort Marketing. "Normaal gesproken hebben we massatoerisme hier en daar zijn we trots op. Nu moeten we kijken naar hoe we massa's kunnen voorkomen."

Er is nog geen helder toekomstperspectief en dat maakt het voor Lana en haar collega's knap lastig om met een kant-en-klaar plan met oplossingen te komen. "Moeten we ons op de Duitse toeristen richten of toch meer op toeristen in eigen land? We weten het nog niet."

Geen normale stranddag

Wat wel vaststaat is dat massatoerisme er deze zomer niet in zit. "Een normale stranddag zoals we die kennen, zal voorlopig niet tot de mogelijkheden behoren", denkt Lana.

In Zandvoort is veel ruimte voor vakantiegangers. "Als alle hotelbedden bezet zijn en de campings staan vol, dan hebben we nog wel wat ruimte in het dorp. Maar als daar op een mooie zomerdag ook nog duizenden strandgangers bijkomen, dan hebben we een probleem als we afstand moeten bewaren", vertelt Lana. "Dat gaat gewoon niet."

Werkgroep

Donderdag komt voor het eerste een speciaal samengestelde werkgroep samen, die de verschillende scenario's gaat uitwerken. "Misschien moeten we een deel van het mobiliteitsplan van de Formule 1 overnemen met toegangsbewijzen, of parkeerterreinen deels afsluiten."

Het wordt een lastige puzzel en het is nog even afwachten tot er meer nieuws uit Den Haag komt. "We zitten in ieder geval niet stil en hopelijk is dit echt van tijdelijke aard", vertelt Lana. "Ik heb er wel alle vertrouwen in dat het ooit weer lekker druk wordt hier in het dorp."