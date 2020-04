Honderden Schipholmedewerkers gaan online actievoeren

Honderden medewerkers van Schiphol gaan volgende week actievoeren voor betere arbeidsomstandigheden op de luchthaven. Volgens FNV is Schiphol te lang blijven doordraaien alsof het coronavirus niet bestaat. Een van de voorbeelden die de bond noemt is het ontbreken van mondkapjes voor beveiligers. De manifestatie is vanwege de coronamaatregelen online via Zoom.