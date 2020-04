Jeugdteams Hollandia weer blij aan de bal: "Je wilt gewoon supergraag weer je maatjes zien"

HOORN - De jeugd van voetbalvereniging Hollandia staat vandaag weer op het veld. De jeugdteams mogen weer sporten, maar wel onder voorwaarden. Het team O11 pakte die kans maar al te graag aan. Ze kregen vandaag de eerste training en dat ging er fanatiek aan toe.

"Ik keek hier echt heel erg naar uit want we hadden al heel lang niet meer getraind", vertelt Dante, pupil van Hollandia onder de 11. "Dan wil je gewoon supergraag weer op het veld staan, je maatjes zien en gewoon lekker voetballen."

NH Nieuws

Want samen voetballen zat er afgelopen tijd niet in. Wel hebben ze allemaal thuis getraind. "De bal hooghouden of schieten oefenen, dat soort dingen", vertelt pupil Mark. Ook met hun coach hebben ze afgelopen periode contact gehad. "We hebben veel gefacetimed en af en toe geappt", vertelt trainer Wadih Guizani. "Het is wel heel leuk om te zien wat die jongens allemaal doen in de vrije tijd die ze hebben, want ze hebben allemaal veel gevoetbald." De training ging er meteen fanatiek aan toe, want voor het team O11 is er niet veel anders dan anders. Kinderen tot 12 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Op het sportcomplex zelf zijn wel veranderingen zichtbaar: ouders mogen niet mee naar de sportaccomodatie, er staat desinfectiemiddel bij de ingang van het veld en de kleedkamers mogen niet worden gebruikt.

De jeugdteams tussen 13 en 18 jaar moeten de anderhalvemeterregel wel in acht nemen. Die trainingen gaan er dan ook anders uit zien, zo legt Guizani uit. "Zij mogen niet de duels met elkaar aan gaan en die zullen niet de partijvormen mogen doen, dat is echt op anderhalve meter afstand. Dan kom je vaak uit op techniektrainingen, dus dat is even wat anders." Om te kijken of de eerste trainingsdag goed verloopt, komt Team Sport vanuit de gemeente Hoorn langs. "Vandaag starten tien verenigingen en daar gaan we allemaal langs", vertelt Susanne Dekkers van Team Sport. "Ik ben vooral voor de ondersteuning van verenigingen en help als ze advies nodig hebben." Protocol en toestemming Alle sportverenigingen en sportondernemers moeten een plan van aanpak indienen bij de gemeente voordat er gesport mag worden. De gemeente kiest ervoor om het sporten zoveel mogelijk plaats te laten vinden op sportaccomodaties en niet in openbare ruimten zoals parken. Sportverenigingen en andere sportaanbieders hebben toestemming van de gemeente nodig om te mogen sporten, zonder toestemming riskeren ze een boete. Hollandia heeft samen met de gemeente Hoorn een protocol uitgewerkt waarin de regels voor het sporten staan. Kholoud Al Mobayed, wethouder sport: "Ik ben blij dat kinderen weer kunnen gaan sporten. Het is belangrijk voor hun gezondheid, maar ook voor hun sociale ontwikkeling. Ik ben trots op de verenigingen die hard hebben gewerkt met de collega’s van de gemeente om dit mogelijk te maken. Door deze samenwerking kunnen de eerste trainingen komende week al van start gaan en kan de jeugd weer sporten."