Voorbijganger steekt hond in Purmerend: "Je merkt dat 'ie veel pijn heeft"

Dat gebeurde rond 19.00 uur, toen de Purmerender en zijn 19-jarige kleinzoon Rakker uitlieten en bij het bruggetje tussen de Citerstraat en de Gouwzeestraat pauzeerden.

"Ze stonden de eendjes te voeren en naar de pulletjes te kijken, toen er plotseling een meneer vlot of hen kwam afopen", vertelt Diana, dochter van de 69-jarige Purmerender en moeder van de 19-jarige. "De hond deinsde terug, en de man liep door, maar maakte in het voorbijgaan wel een steekbeweging."

'Rare man'

Hoewel de twee de voorbijganger een 'rare man' vonden, leek er niets aan de hand. "Maar toen mijn vader Rakker thuis afdroogde, ontdekte hij alsnog een wond in z'n flank", gaat Diana verder. Bij de dierenarts bleek het om een zes centimeter diepe steekwond te gaan, die met drie krammen is gehecht.

Het lijkt erop dat de dader een zakmes heeft gebruikt. "Hij heeft geluk gehad, want mes is alleen in zijn vetlaag gekomen. Maar het had niet veel gescheeld of zijn long was geraakt."