Driemonders voelen wel wat voor aansluiting bij Weesp, dorpsraad wil praten

DRIEMOND - Als Weesp over twee jaar fuseert met Amsterdam en een zogeheten stadsgebied van de hoofdstad wordt met een eigen bestuur, voelt het naastgelegen Driemond er wat voor om zich bij Weesp aan te sluiten. De Dorpsraad Driemond wil gaan praten over een gezamenlijke toekomst.

Driemond is nu nog onderdeel van stadsdeel Amsterdam Zuidoost, maar heeft altijd al meer binding gehad met Weesp.

Dat Driemonders enthousiast over een fusie met Weesp, blijkt uit een recente dorpspeiling die onder de bewoners is gehouden. Uit die peiling blijkt dat 80 procent van de respondenten graag samen gaat met Weesp, hoewel de kanttekening moet worden gemaakt dat de respons op de peiling 'slechts' 20 procent was.

Voor- en tegenstanders

Driemonders zeggen dat ze hun boodschappen toch al in Weesp doen en zeggen dat Weesp dichterbij is om hun paspoort of rijbewijs te halen. Daarnaast biedt het hen op korte termijn misschien meer uitzicht op beter openbaar vervoer. Daar staat tegenover dat tegenstanders van het plan zich zorgen maken over het voorbestaan van lopende subsidies.

De Dorpsraad Driemond wil verder praten over de eventuele samenvoeging met Weesp. De dorpsraad heeft ondertussen meedere brieven de deur uit gedaan met het verzoek om te mogen praten over mogelijkheden en voorwaarden. Volgens de dorpsraad zijn het wel vrijblijvende gesprekken. "Het spreekt voor zich dat daarbij het gemeenschappelijk belang van alle Driemonders het uitgangspunt zal zijn voor dit gesprek", aldus de dorpsraad.