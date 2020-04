Duo steelt fooienpot uit winkel: "We willen andere ondernemers waarschuwen"

PURMEREND - Zondagmiddag heeft een tweetal de fooienpot van broodjeszaak Food Markt in Purmerend gestolen. In de pot zat zo'n 50 tot 60 euro.

De eigenaresse van de zaak stond achter de balie toen rond 15.00 uur een man en vrouw samen binnenkwamen. De man vroeg begon een gesprek, terwijl de vrouw naar de andere balie liep, waar de fooienpot stond.

"Hij vroeg of we ook spaghetti verkochten. Toen ik zei dat we dat niet hadden, begon hij een heel raar verhaal," vertelt ze. "Ondertussen liep de vrouw naar de kassabalie. Ik kon haar verder niet zien, maar ik voelde dat het niet helemaal klopte."

Het gesprek was verder kort en het tweetal verliet snel de winkel. "Ze zijn heel vlug te werk gegaan."

Camerabeelden

Van het incident zijn videobeelden. De eigenaar van die winkel heeft die inmiddels op Facebook geplaatst. Het bericht werd maar liefst 14.000 keer gedeeld.

De eigenaar deelde de beelden om andere ondernemers te waarschuwen. "Die paar tientjes maakt mij niet uit. Ik heb die beelden verspreid, zodat ze herkend worden en om andere ondernemers te waarschuwen.

Volgens de eigenaar slaat die duo vaker toe. "In de reacties onder het bericht lees ik dat deze twee dit vaker doen. De politie zet ze alleen niet vast."

Bekijk hieronder de beelden: