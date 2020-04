'Bakvis in oorlogstijd' overlijdt kort voor presentatie dagboek: "Ik was een jongensgek"

HAARLEM - De Haarlemse Miep Diesel dacht altijd dat ze een oorlogsdagboek had geschreven. Maar toen ze op hoge leeftijd weer las waar ze voornamelijk mee bezig was in de oorlog, kwam ze tot een andere conclusie: "Ik was wel een jongensgek, hè?"

Niemand las de afgelopen 75 jaar in het dagboek, alleen Miep Diesel zelf (op de foto in het midden op de duikplank). In 2019 besloot ze haar schrift met privé-gedachten te schenken aan haar dochter, Hilde van Garderen. Nadat Miep Diesel vorig jaar een passage had voorgelezen tijdens Dodenherdenking, stemde ze in met het uitbrengen van het dagboek in boekvorm.

Helaas overleed Miep Diesel vlak voor de officiële presentatie van het boek vanmiddag. Begin deze maand blies ze haar laatste adem uit op 93-jarige leeftijd. Dochter Hilde van Garderen: "Het gebeurde heel snel, in een weekend tijd. Uit een test bleek achteraf dat ze geen corona had. Zij heeft de laatste drukproef van het boek nog gezien. Ze was er heel erg mee bezig en was er heel trots op."

Herkenbare dromen

Vorig jaar is Miep Diesel nog gefilmd terwijl ze voorlas uit haar dagboek. Dochter Hilde geeft een omschrijving van het dagboek. "Het is het dagboek van een meisje tegen de achtergrond van een bijzondere tijd. Van een fris iemand met herkenbare dromen. De oorlog komt er bij wijze van spreken terloops in voor. Ze gebruikt de taal mooi en het dagboek zit vol humor. Het geeft een inkijkje in de persoon die ze was. Zo puur. Wanneer ik het lees, denk ik: Als ik toen had geleefd was ze mijn beste vriendin geweest. In haar herinnering was het een echt oorlogsdagboek, maar toen ze het later terug las moest ze toegeven dat het meer een privé-document is. 'Ik was wel een jongensgek. hè?' zei ze na lezing."

Kijk hier beelden van DMZP van Miep Diesel die voorleest uit het dagboek. Het artikel gaat onder de video verder: