Crowdfunding voor in Marokko gestrand Texels gezin, al zes weken vast op camping

Dat meldt onze mediapartner Texelse Courant. Het gezin, dat een aantal jaar op Texel woonde en werkte, zit al zes weken vast op een kleine camping bij de plaats Zagora in het zuidoosten van Marokko.

Met de crowdfunding willen Angela en Niekkie het gezin aan voldoende financiën helpen voor de terugreis. Het gezin verblijft in Marokko in een bus waarmee ze sinds vorig jaar aan het reizen is. Bedoeling was onderweg te werken om geld te verdienen, maar daar komt het sinds de lockdown in Marokko niet meer van.