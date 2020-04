Belangenorganisaties betaald voetbal bezig met financieel plan voor clubs

ZEIST - De Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO) praat donderdag samen met de vakbonden voor spelers VVCS en ProProf over een pakket aan maatregelen dat de 34 profclubs moet helpen de coronacrisis door te komen. "Het zou mooi zijn als we samen kunnen optrekken", aldus FBO-directeur Serge Rossmeisl.

"Wij zullen met richtlijnen komen", zegt Rossmeisl. "Haast is geboden, maar het is natuurlijk ook niet zo dat er meteen een plan ligt. Het zou mooi zijn als we alles voor juni kunnen regelen."

De afgelopen weken bleek er bij de 34 profclubs weinig sprake van solidariteit. "Maar ik denk dat je hier als gehele bedrijfstak uit moet zien te komen. Iedere club heeft z'n eigen verhaal, groot of klein. Iedere club is nu naar verhouding veel omzet kwijtgeraakt", vervolgt Rossmeisl in Voetbal International.

Ajax de zwaarste klappen

Met een eigen vermogen van 261 miljoen euro is Ajax de rijkste club van Nederland. Ook zij krijgen een financiële opdoffer, denkt Rossmeisl. "Die krijgen vermoedelijk de zwaarste klappen. Wat denk je wat ze daar mislopen als er tot januari wekelijks geen 53.000 mensen in de Johan Cruijff ArenA zitten? En dat is geen raar scenario. Feyenoord en PSV spelen ook in grote stadions. En het lijkt er op dat het lastiger wordt om spelers voor grote bedragen te verkopen."

De KNVB heeft inmiddels bij de overheid aangeklopt voor steun. "Maar wij kijken dus wat we nu zelf kunnen doen. Veel mensen hebben het nu over een loonoffer. Dat is iets voor de korte termijn. We moeten ook verder kijken. Ook op de langere termijn moeten dingen anders. Daar gaan we over praten. Eerst met de clubs, later in de media", aldus Rossmeisl.