Verpleegkundige Mirjam vlogt voor NH Nieuws over haar bijzondere uitzicht

ALKMAAR - Het personeel in de Noord-Hollandse ziekenhuizen werkt harder dan ooit, nu de coronacrisis de wereld al maanden in zijn greep heeft. Daarom geeft NH Nieuws het podium aan alle strijders die binnen de muren van het ziekenhuis zich dag en nacht uit de naad werken. Mirjam werkt op de neurologie-afdeling van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar en vertelt hoe haar uitzicht een bijzonder verhaal met zich meebrengt.

Mirjam heeft tijdens haar vlog avonddienst op de afdeling neurologie, maar is voor deze vlog even naar beneden gelopen om te laten zien waar ze normaal op uitkijkt. Het lijkt misschien een saai parkeerterrein, maar voor haar is het een bijzonder uitzicht. "De patiënten kijken precies uit op de parkeerplaats. Het is daar nu rustiger omdat er veel minder bezoek komt. Maar af en toe gaan hier auto's staan met familieleden die uitstappen, en soms hebben ze zelf teksten gemaakt die ze vasthouden of voor de auto plakken. Dan staan patiënten boven en dan zien ze dat, en dat is echt heel erg leuk. Ze worden daar zo blij van." Onderstaande video is gemaakt met toestemming van de patiënt en zijn familie

Zo ook de patiënt in het filmpje hierboven, die duidelijk blij is dat hij nog even extra afscheid kan nemen van zijn bezoek.

