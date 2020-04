VIDEO: Kleurige tulpenvelden in Slootdorp, gezien vanuit de lucht

Afgelopen weken stonden de tulpenvelden in volle bloei in de regio. De komende dagen zullen deze mooie gekleurde velden echter weer langzaam verdwijnen, de kop gaat er weer vanaf. Om nog één keer ervan te genieten, hier beelden van een bollenveld in Slootdorp.

