Hilversumse hoest expres in gezicht van agent en zegt dat ze corona heeft

HILVERSUM - Een 18-jarige Hilversumse heeft vannacht bij haar arrestatie opzettelijk een van de agenten in het gezicht gehoest en daarbij gezegd dat ze corona heeft. De vrouw was even daarvoor aangehouden vanwege roekeloos rijden.

AdobeStock

De Hilversumse werd aangehouden na een korte achtervolging door de politie. De agenten zagen de vrouw en drie anderen in een auto in het centrum van Hilversum rijden. De groep hield zich niet aan de minimale afstand van anderhalve meter. Toen de vrouw de politie zag, sloeg ze met de auto op de vlucht. Ze gaf flink gas en reed zelfs even 100 kilometer per uur. Op de Erfgooierstraat reed zij 80 waar 30 is toegestaan. Op de vlucht Uiteindelijk stopte ze de auto en renden alle inzittenden weg. De Hilversumse kon alsnog worden aangehouden op verdenking van roekeloos rijden. In de politieauto hoestte ze vervolgens een van de agenten in het gezicht en zei ze corona te hebben. Ook daarvoor zal zij zich later voor de rechter moeten verantwoorden. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingevorderd en haar auto in beslag genomen.