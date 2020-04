Concert- en theatertransport ligt stil bij Pieter Smit: "Grote bands straks waarschijnlijk in kleinere zalen"

Alle wagens waarin podia, licht en geluid worden vervoerd, staan tot zeker september stil op het terrein. Dat geldt ook voor de luxe nightliners waar artiesten mee door Europa reizen. Operationeel directeur Kees Brouwer: "Kosten snijden, ja, dat is het enige wat we kunnen doen nu. Weer klein beginnen. We zijn nu afhankelijk van de overheid en als we straks weer los kunnen, gaan we met z'n allen los. Honderd procent!"

De zin en motivatie om weer aan de slag te gaan, is bij iedereen aanwezig. De chauffeurs in vaste dienst zijn nu een pand aan het strippen als alternatieve bezigheid. Natuurlijk zijn ook zij het liefste onderweg om mee te werken aan producties door heel Europa.

Tekst gaat door onder video