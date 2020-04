Markante Naarder stadsomroeper en weldoener Paul Vuijst overleden

Er is in Naarden niemand die de Paul Vuijst niet kende. De ras-Naarder werkte jarenlang als bode op het stadhuis van de gemeente Naarden en werd pas echt een bekend gezicht toen hij op feestdagen een rol speelde als 'stadsomroeper'. Dat deed hij op vele feestdagen, ook nog ver na zijn pensioen. Paul was, met zijn lange grijze baard, geknipt voor die rol.

Trouwe weldoener

Paul Vuijst was ook vele jaren de drijvende kracht achter de Poorters van Naarden, een stichting met allerlei projecten vanuit Naarden om armen in Oost-Europa te steunen. Vele jaren werd er kleding en andere spullen ingezamelend en getransporteerd naar onder meer Tsjechië. Tot groot verdriet van Vuijst werd eerder dit jaar, vanwege zijn ziekte, noodgedwongen de stekker uit de stichting getrokken. Het werk wordt nu overgenomen door de stichting Kinderen in Nood in Bussum.

Als betrokken Naarder was Paul Vuijst nog op tal van andere vlakken actief in de vestingstad. Zo was hij onder meer betrokken bij de stichting Naarden-Uherský Brod, de Tjechische partnerstad van Naarden waar Jan Amos Comenius vandaan kwam. Vuijst was zelfs ereburger van de Tsjechische stad.

Paul Vuijst is 80 jaar geworden.