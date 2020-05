De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's: Noord-Hollandse inzendingen bekendgemaakt

AMSTERDAM - De volledige selectie wordt pas op 4 mei bekendgemaakt, maar NH Nieuws mag alvast een inkijkje geven in de Noord-Hollandse foto's die geselecteerd zijn voor het bijzondere project 'In 100 Foto's', dat beeldmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog uitlicht.

Het project vertelt het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in heel Nederland, letterlijk door de lens van omstanders. Eerder dit jaar besteedde NH Nieuws al uitgebreid aandacht aan het project door een eigen selectie van Noord-Hollandse foto's te publiceren. Direct na de Dodenherdenking op 4 mei zendt de NOS een speciaal tv-programma over het project uit. Tegelijkertijd komt ook uit boek De Tweede Wereldoorlog in honderd foto's uit. NH Nieuws mag deze Noord-Hollandse foto's die het tot de uiteindelijke selectie hebben geschopt alvast delen. Tekst gaat verder onder de afbeelding

Adrianus Peperkamp / Noord-Hollands Archief (beeldnummer KNA006005578)

Haarlem, 15 mei 1940 Bovenstaande foto is van de aankomst van de eerste Duitse troepen in Haarlem, op 15 mei 1940. Nieuwsgierige inwoners van de stad kijken vanaf het bordes van het stadhuis toe hoe de troepen met gepantserde voertuigen indruk maken op de menigte. De Duitse commandanten nemen intrek in restaurant Brinkmann aan de Grote Markt, en zullen later nog ongeveer 70 gebouwen bezetten voor eigen doeleinden. Tekst gaat verder onder de afbeelding

Dirk Bakker/Collectie Vereniging Historisch Purmerend

Purmerend, 5 mei 1945 Op 5 mei 1945 wordt Nederland na vijf jaar bezetting bevrijd van de Duitse overheersing. In Purmerend worden massaal vlaggen opgehangen om de aftocht te vieren. Deze foto, genomen in de Peperstraat, is een van de weinige kleurenfoto's uit deze tijd. In feite is het een kleurendia, tijdens de oorlog bevond de kleurenfotografie zich nog in de pioniersfase. Tekst gaat verder onder de afbeelding

Jan Dirk Osinga / Westfries Archief (inventarisnummer 411)