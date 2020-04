Scouting Heemstede legt fakkel van herdenkingssteentjes op 4 mei

HEEMSTEDE - Vanwege de coronacrisis gaat de Dodenherdenking bij de monumenten aan de Vrijheidsdreef in Heemstede dit jaar niet door. Scoutinggroepen in het dorp organiseren een actie waabij Heemstedenaren met herdenkingssteentjes bij kunnen dragen aan een kunstwerk op 4 mei.

De scouts verzamelen de komende dagen de steentjes en zorgen ervoor dat er op 4 mei een mooi kunstwerk van de steentjes is gemaakt in de vorm van een fakkel.

Corona in Haarlem

