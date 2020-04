André Onana wil vertrekken bij Ajax

"Begrijp me niet verkeerd, ik ben heel blij met Ajax en ben de club heel dankbaar", vertelt Onana aan het AD. "Het waren vijf geweldige jaren hier, maar nu is mijn tijd gekomen om een stap te maken. Die afspraak hebben we vorig jaar gemaakt. Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren, maar mijn ambities en de afspraken zijn duidelijk."

Afspraken

Ajax en Onana hebben vorig jaar, toen de doelman zijn contract verlengde tot medio 2022, een afspraak gemaakt voor deze zomer. Als er een club zou komen met de juiste voorwaarden, dan zou de club meewerken aan een transfer.

"André is heel belangrijk voor ons, we willen hem natuurlijk niet kwijt", zegt trainer Erik ten Hag tegen de krant. "Maar het klopt dat er vorig jaar afspraken zijn gemaakt. Over het ontwikkelingsplaatje en een eventuele stap als de juiste club en prijs voorbijkomt. Op dit moment is er naar mijn weten geen concrete aanbieding gedaan bij Ajax."