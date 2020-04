De Peiling: Ouders krijgen recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof

Doorbetaald

In de nieuwe regeling worden de eerste negen van die 26 weken deels worden betaald door de overheid. Minister Van Engelshoven van emancipatiezaken hoopt dat de traditionele taakverdeling hiermee wordt doorbroken. "Kersverse vaders voelen zich nu soms gedwongen meer uren te blijven werken, en moeders om meer tijd te steken in zorgtaken. Daar wil ik van af", zegt Van Engelshoven.



UWV

Het UWV gaat de verlofuitkeringen uitvoeren. De uitkering is negen weken lang de helft van het dagloon van de werknemer. Het verlof moet in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. De regeling moet in 2022 ingaan.