Voormalig Ajax-doelman Eddy Pieters Graafland overleden

De Amsterdammer debuteerde in 1951 op zeventienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Ajax. Hij werd in 1957 landskampioen met de club.

In 1970 won hij tijdens zijn laatste seizoen als prof de Europa Cup I. Met Pieters Graafland in het doel versloeg Feyenoord Celtic dat jaar in de finale met 2-1. Het was de laatste officiële wedstrijd die de doelman speelde.

Pieters Graafland speelde 47 interlands voor Oranje.