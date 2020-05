🔴 LIVE: Dodenherdenking bij monument op de Dreef in Haarlem

HAARLEM - Burgemeester Jos Wienen houdt vanmiddag een toespraak en legt een krans bij het monument 'De man voor het vuurpeloton' aan de Dreef in Haarlem. Vanwege de coronacrisis komt deze sobere herdenking in de plaats van de traditionele, drukbezochte Dodenherdenking om acht uur 's avonds. NH Nieuws zendt de kranslegging live uit.

